В Японії жертвами землетрусу і зсувів стали 23 людини - ЗМІ (відео)
На японському острові Хоккайдо стався землетрус магнітудою 6,7.
В Японії жертвами землетрусу і зсувів стали 23 людини, при цьому 5 осіб залишаються зниклими безвісти.
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Рятувальники продовжують пошук тих, що вижили через два дні після потужного землетрусу, що викликав величезні зсуви на Хоккайдо, повідомляє телеканал NHK.
Зусилля рятувальників зосереджені в районі, прилеглому до епіцентру землетрусу в місті Ацума, розташованому в південній частині префектури Хоккайдо.
Всі зниклі без вести є жителями міста Ацума. Потужність землетрусу, що стався в четвер, була найвищою за прийнятою в Японії сейсмічною шкалою. Величезні зсуви поховали під собою будинки, що стояли під горою.
В цілому життя на Хоккайдо повертається в нормальне русло: поступово налагоджується рух громадського транспорту, в суботу вранці відновилися міжнародні рейси до аеропорту Синтитосе.
Як повідомляв УНІАН, у четвер на японському острові Хоккайдо стався землетрус магнітудою 6,7.
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16:16 В Ірані стався землетрус
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