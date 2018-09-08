В Японії жертвами землетрусу і зсувів стали 23 людини - ЗМІ (відео)

17:02, 8 вересня 2018
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На японському острові Хоккайдо стався землетрус магнітудою 6,7.

Ілюстрація \ REUTERS
Ілюстрація \ REUTERS

В Японії жертвами землетрусу і зсувів стали 23 людини, при цьому 5 осіб залишаються зниклими безвісти.

Наслідки землетрусу в Японії: гірські обвали, закритий аеропорт і зниклі безвісти люди

Рятувальники продовжують пошук тих, що вижили через два дні після потужного землетрусу, що викликав величезні зсуви на Хоккайдо, повідомляє телеканал NHK.

Зусилля рятувальників зосереджені в районі, прилеглому до епіцентру землетрусу в місті Ацума, розташованому в південній частині префектури Хоккайдо.

Всі зниклі без вести є жителями міста Ацума. Потужність землетрусу, що стався в четвер, була найвищою за прийнятою в Японії сейсмічною шкалою. Величезні зсуви поховали під собою будинки, що стояли під горою.

В цілому життя на Хоккайдо повертається в нормальне русло: поступово налагоджується рух громадського транспорту, в суботу вранці відновилися міжнародні рейси до аеропорту Синтитосе.

Як повідомляв УНІАН, у четвер на японському острові Хоккайдо стався землетрус магнітудою 6,7.

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