Прогноз погоди на 9 вересня: тепло, але з дощами (карта)
Щодо температури, то найхолодніше буде на заході, а найтепліше - у Криму.
Погода у неділю, 9 вересня, в Україні буде здебільшого дощовою та прохолодною – у всіх областях спостерігатимуться опади, а температура у середньому становитиме близько 20 градусів.
Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті українського Гідрометцентру.
Як зазначають синоптики, дощитиме у всіх регіонах України. Крім того, вітер буде північно-східним, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду.
Прогноз погоди на неділю, 9 вересня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +20…+22
Рівне – +21…+23
Житомир – +21…+23
Вінниця – +19…+21
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +18…+20
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +22…+24
Суми – +22…+24
Полтава – +19…+21
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +22…+24
Харків – +21…+23
Київ – +22…+24
Погода на вихідні: в Україні буде прохолодно і з дощами (карта)
Щодо температури, то найхолодніше буде на заході, а саме на Буковині, Хмельниччині та Прикарпатті, а також у центрі (Кіровоградщині та Дніпропетровщині), де стовпчики термометрів піднімуться до 18-20 градусів. Найтепліша ж погода очікується у Криму – +23 – +25 градусів.
Дещо прохолоднішу температуру, проте не менш теплу синоптики також прогнозують на Луганщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині – +22 – +24 градуси. У решті регіонів у середньому повітря прогріється до +19 – +21 градусу.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +13°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+16°... +13°
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Запоріжжя+24°... +15°
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Івано-Франківськ+22°... +11°
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Київ+20°... +14°
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Кіровоград+21°... +14°
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Луганськ+28°... +15°
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Луцьк+23°... +11°
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Львів+21°... +11°
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Миколаїв+22°... +13°
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Одеса+19°... +12°
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Полтава+24°... +13°
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Рівне+22°... +9°
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Сімферополь+23°... +14°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+22°... +11°
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Харків+26°... +16°
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Херсон+23°... +13°
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Хмельницький+20°... +12°
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Черкаси+21°... +13°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+22°... +14°
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16:16 В Ірані стався землетрус
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