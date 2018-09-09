У Києві на початку вересня зафіксували 21-й температурний рекорд за рік
Ніч на 5 вересня у столиці виявилась найтеплішою з 1981 року.
На початку вересня в Києві було встановлено вже 21-й температурний рекорд у 2018 році.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія Срезневського.
Так, ніч на 5 вересня у столиці виявилась найтеплішою з 1981 року. Тоді стовпчик термометра не опустився нижче +18,8°С.
Це значення побило попередній рекорд цієї ж доби у 1968 році, тоді ніч на 5 вересня була на 0,2°С холоднішою.
Це вже 21 температурний рекорд у нинішньому році, більшість з яких випала на квітень – травень.
Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +25°
Раніше в обсерваторії заявили, що літо-2018 в Києві було одним з найтепліших за 137 років. Загалом температура перших восьми місяців 2018 року перевищила кліматичну норму на 2,2°С, що виводить нинішній рік на третю позицію серед найтепліших за 137 років.
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