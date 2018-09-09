У Києві на початку вересня зафіксували 21-й температурний рекорд за рік

14:31, 9 вересня 2018
170
0

Ніч на 5 вересня у столиці виявилась найтеплішою з 1981 року.

Ніч на 5 вересня у столиці виявилась найтеплішою з 1981 року / фото УНІАН
Ніч на 5 вересня у столиці виявилась найтеплішою з 1981 року / фото УНІАН

На початку вересня в Києві було встановлено вже 21-й температурний рекорд у 2018 році.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія Срезневського.

Так, ніч на 5 вересня у столиці виявилась найтеплішою з 1981 року. Тоді стовпчик термометра не опустився нижче +18,8°С.

Це значення побило попередній рекорд цієї ж доби у 1968 році, тоді ніч на 5 вересня була на 0,2°С холоднішою.

Це вже 21 температурний рекорд у нинішньому році, більшість з яких випала на квітень – травень.

Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +25°

Раніше в обсерваторії заявили, що літо-2018 в Києві було одним з найтепліших за 137 років. Загалом температура перших восьми місяців 2018 року перевищила кліматичну норму на 2,2°С, що виводить нинішній рік на третю позицію серед найтепліших за 137 років.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв землетрусу в Японії зросла до 42 осіб Кількість жертв землетрусу в Японії зросла до 42 осіб
Прогноз погоди на 10 вересня: по всій Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Прогноз погоди на 10 вересня: по всій Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
Прогноз погоди на 9 вересня: тепло, але з дощами (карта) Прогноз погоди на 9 вересня: тепло, але з дощами (карта)
В Ірані стався землетрус В Ірані стався землетрус
Потужна злива затопила вулиці Барселони (відео) Потужна злива затопила вулиці Барселони (відео)
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 28 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
91 %
761 мм
5.9 м/с
58 %
Стрічка новин