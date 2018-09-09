В Україні оголосили штормове попередження

До кінця доби 9 вересня у Харківській, Сумській та Чернігівській областях сильні дощі, грози, пориви вітру

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Синоптики попередили про штормове попередження в Україні.

Про це повідомив Укргідрометцентр. "9 вересня вранці у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, вдень у більшості центральних областей сильні дощі, грози, на Лівобережжі країни пориви вітру 15-20 м/с. У найближчі 1-3 години з утриманням до кінця доби 9 вересня у Харківській, Сумській та Чернігівській областях сильні дощі, грози, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що 9 вересня, погода в Україні буде здебільшого дощовою та прохолодною – у всіх областях спостерігатимуться опади, а температура у середньому становитиме близько 20 градусів.