Прогноз погоди на 10 вересня: по всій Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
Температура повітря лише в східних областях прогріється до майже літніх +26.
Погоду в Україні у понеділок, 10 вересня, буде визначати циклон. Практично у всіх регіонах прогнозують дощі з грозами. Тільки в Києві збережеться відносно сонячна погода.
Порівняно з майже спекою на вихідних, з понеділка в Україні очікується відчутне зниження температури повітря.
Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
Вона влучно зауважила, що незважаючи на циклон, який вирує над Україною, істотно пощастило Києву. За словами синоптика, столиця чудово втиснулася в сонячну довгасту смужку.
В той же час сильні дощі варто очікувати у сусідніх із Київській областях – на Полтавщині, Черкащині, Кропивницького та Дніпрі з районами.
У понеділок циклон буде мігрувати в західні області, де також варто підготуватися до вірогідних опадів.
Температура повітря лише в східних областях прогріється до майже літніх +26. В інших регіонах буде панувати приємна осіння прохолода.
В Україні оголосили штормове попередження
Прогноз погоди на понеділок, 10 вересня, в містах України:
Ужгород – +24...+26
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +19...+21
Луцьк – +20...+22
Рівне – +20...+22
Житомир – +20...+22
Вінниця – +20...+22
Одеса – +17...+19
Миколаїв – +21...+23
Херсон +23...+25
Сімферополь – +23...+25
Кропивницький – +21...+23
Черкаси – +20...+22
Чернігів – +21...+23
Суми – +22...+24
Полтава – +20...+22
Дніпро – +21...+23
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +24...+26
Харків – +24...+26
Київ – +19...+21
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +13°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+16°... +13°
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Запоріжжя+24°... +15°
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Івано-Франківськ+22°... +11°
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Київ+20°... +14°
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Кіровоград+21°... +14°
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Луганськ+28°... +15°
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Луцьк+23°... +11°
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Львів+21°... +11°
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Миколаїв+22°... +13°
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Одеса+19°... +12°
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Полтава+24°... +13°
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Рівне+22°... +9°
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Сімферополь+23°... +14°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+22°... +11°
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Харків+26°... +16°
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Херсон+23°... +13°
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Хмельницький+20°... +12°
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Черкаси+21°... +13°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+22°... +14°
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16:16 В Ірані стався землетрус
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