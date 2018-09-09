Прогноз погоди на 10 вересня: по всій Україні пройдуть дощі з грозами (карта)

Температура повітря лише в східних областях прогріється до майже літніх +26.

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Погоду в Україні у понеділок, 10 вересня, буде визначати циклон. Практично у всіх регіонах прогнозують дощі з грозами. Тільки в Києві збережеться відносно сонячна погода.

Порівняно з майже спекою на вихідних, з понеділка в Україні очікується відчутне зниження температури повітря.

Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

Вона влучно зауважила, що незважаючи на циклон, який вирує над Україною, істотно пощастило Києву. За словами синоптика, столиця чудово втиснулася в сонячну довгасту смужку.

В той же час сильні дощі варто очікувати у сусідніх із Київській областях – на Полтавщині, Черкащині, Кропивницького та Дніпрі з районами.

У понеділок циклон буде мігрувати в західні області, де також варто підготуватися до вірогідних опадів.

Температура повітря лише в східних областях прогріється до майже літніх +26. В інших регіонах буде панувати приємна осіння прохолода.

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Прогноз погоди на понеділок, 10 вересня, в містах України:

Ужгород – +24...+26

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +20...+22

Вінниця – +20...+22

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +21...+23

Херсон +23...+25

Сімферополь – +23...+25

Кропивницький – +21...+23

Черкаси – +20...+22

Чернігів – +21...+23

Суми – +22...+24

Полтава – +20...+22

Дніпро – +21...+23

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26

Київ – +19...+21