Кількість жертв землетрусу в Японії зросла до 42 осіб
Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе після відвідання постраждалого регіону пообіцяв виділити на ліквідацію наслідків стихійного лиха майже 540 млн єн.
Кількість жертв землетрусу на острові Хоккайдо в Японії зросла до 42 осіб.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе, який відвідав у неділю район стихійного лиха.
Раніше місцева влада повідомляла про 32 загиблих.
Глава японського уряду пообіцяв надати постраждалому регіону фінансову підтримку з держбюджету. Для подолання наслідків стихійного лиха передбачається виділити майже 540 млн єн (близько 5 млн доларів).
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Тим часом у регіоні не припиняються пошуково-рятувальні роботи. Для допомоги місцевим рятувальникам уряд відрядив на Хоккайдо до 40 тисяч військовослужбовців, поліцейських, оснащених спеціальною технікою. В операціях активно застосовують гелікоптери. За даними японського телеканалу NHK, на острові вже практично повністю відновлено електропостачання.
Як повідомляв УНІАН, 6 вересня ввечері на острові Хоккайдо стався землетрус магнітудою 6,7. Його епіцентр зафіксовано на відстані 62 кілометрів від адміністративного центру Хоккайдо міста Саппоро. За кілька днів до землетрусу в Японії вирував потужний тайфун "Джебі".
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16:16 В Ірані стався землетрус
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