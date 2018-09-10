Ураган "Флоренція" загрожує східному узбережжю США (фото)

Швидкість вітру всередині урагану наразі сягає 120 кілометрів на годину.

Ураган Флоренція з Міжнародної космічної станції / REUTERS

Тропічний шторм «Флоренція» у неділю перейшов у категорію ураганів і, як очікується, в найближчі дні буде посилюватися й загрожувати деяким районам східного узбережжя США.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на Національний центр по спостереженню за ураганами.

Ураган Флоренція з Міжнародної космічної станції / REUTERS

Ураган Флоренція з Міжнародної космічної станції / REUTERS

У повідомленні йдеться, що мешканці средньоатлантичного регіону повинні уважно стежити за ситуацією і бути готовими до вказівок місцевої влади.

Швидкість вітру усередині урагану наразі сягає 120 кілометрів на годину.

Here are the 11 AM EDT Key Messages for Hurricane #Florence. There is an increasing risk of life-threatening hazards from storm surge and heavy rainfall from the Carolinas into the mid-Atlantic region later this week https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/cAQTyasGE9 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 9 вересня 2018 р.

Тропічний шторм «Айзек» у кількох сотнях кілометрів від «Флоренції» також набирає швидкість і, як очікується, переросте в ураган пізніше в неділю або понеділок, повідомляє Національний центр по спостереженню за ураганами.

Here are the latest Key Messages on Tropical Storm #Isaac. Isaac is forecast to be at or near hurricane strength when it approaches the Lesser Antilles on Wednesday. pic.twitter.com/MszAB48qRq — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 9 вересня 2018 р.

Раніше УНІАН повідомляв, що ураган "Лейн", який послабшав до тропічного шторму, призвів до повеней і зсувів в американському штаті Гаваї.