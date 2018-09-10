Ураган "Флоренція" загрожує східному узбережжю США (фото)

02:00, 10 вересня 2018
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Швидкість вітру всередині урагану наразі сягає 120 кілометрів на годину.

Ураган Флоренція з Міжнародної космічної станції / REUTERS
Ураган Флоренція з Міжнародної космічної станції / REUTERS

Тропічний шторм «Флоренція» у неділю перейшов у категорію ураганів і, як очікується, в найближчі дні буде посилюватися й загрожувати деяким районам східного узбережжя США.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на Національний центр по спостереженню за ураганами.

Ураган Флоренція з Міжнародної космічної станції / REUTERS
Ураган Флоренція з Міжнародної космічної станції / REUTERS
Ураган Флоренція з Міжнародної космічної станції / REUTERS
Ураган Флоренція з Міжнародної космічної станції / REUTERS

У повідомленні йдеться, що мешканці средньоатлантичного регіону повинні уважно стежити за ситуацією і бути готовими до вказівок місцевої влади.

Швидкість вітру усередині урагану наразі сягає 120 кілометрів на годину.

Тропічний шторм «Айзек» у кількох сотнях кілометрів від «Флоренції» також набирає швидкість і, як очікується, переросте в ураган пізніше в неділю або понеділок, повідомляє Національний центр по спостереженню за ураганами.

Раніше УНІАН повідомляв, що ураган "Лейн", який послабшав до тропічного шторму, призвів до повеней і зсувів в американському штаті Гаваї.

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