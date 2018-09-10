В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (карта)

У більшості областей буде прохолодно.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 10 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +29°.

На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +27°.

На заході України практично без опадів. Температура до +24°.

У північних областях зливи. Температура до +24°. У центрі пройдуть дощі, температура до +26°.

Прогноз на 10 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 10 вересня - преподобного Мойсея, Мусія. Починається дубовий листопад. Якщо ж листя ще міцно тримається, то зима буде лютою.

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