В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (карта)

08:05, 10 вересня 2018
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У більшості областей буде прохолодно.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 10 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +29°.

На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +27°.

На заході України практично без опадів. Температура до +24°.

У північних областях зливи. Температура до +24°. У центрі пройдуть дощі, температура до +26°.

Прогноз на 10 вересня / УНІАН
Прогноз на 10 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 10 вересня - преподобного Мойсея, Мусія. Починається дубовий листопад. Якщо ж листя ще міцно тримається, то зима буде лютою.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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