У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +21°
Цілий день у столиці буде хмарно.
Згідно з даними Погода УНІАН, 10 вересня в Києві пройде дощ, температура до +21°.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 2,8 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 06:20, а зайде в 19:30.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 10 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +29°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+20°... +13°
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Дніпро+23°... +13°
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Донецьк+25°... +10°
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Житомир+21°... +13°
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Запоріжжя+23°... +15°
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Івано-Франківськ+23°... +11°
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Київ+24°... +15°
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Кіровоград+21°... +14°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+23°... +13°
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Львів+22°... +13°
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Миколаїв+21°... +15°
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Одеса+20°... +13°
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Полтава+24°... +12°
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Рівне+23°... +10°
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Сімферополь+22°... +13°
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Суми+27°... +11°
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Тернопіль+23°... +11°
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Харків+26°... +12°
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Херсон+22°... +15°
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Хмельницький+21°... +12°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+24°... +13°
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