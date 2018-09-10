У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +21°

Цілий день у столиці буде хмарно.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 вересня в Києві пройде дощ, температура до +21°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 2,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:20, а зайде в 19:30.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 10 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +29°.

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