Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

09:43, 10 вересня 2018
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Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Сьогодні, 10 вересня, у багатьох областях України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +21°

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

"10 вересня у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 10 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +29°.

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