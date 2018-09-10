У Китаї в результаті землетрусу постраждали 28 людей

Близько 5 тисяч людей евакуювали.

У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

28 людей отримали травми в результаті землетрусу, який стався у провінції Юньнань на південному заході Китаю 8 вересня.

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Через землетрус у провінції евакуювали близько 5 тисяч осіб, передає Сіньхуа з посиланням на місцевий штаб з ліквідації наслідків землетрусу.

Землетрус торкнувся близько 25 тисяч осіб, пошкоджено понад 29 тисяч будинків та 34 школи. Також пошкоджено дороги, мости, заводи з очищення стічних вод і трубопровідні системи. Три водосховища серйозно пошкоджені.

Над ліквідацією наслідків землетрусу працюють більше 1,5 тисяч осіб.

Нагадаємо, число жертв землетрусу на острові Хоккайдо в Японії зросло до 42 осіб.