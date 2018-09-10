Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, ближче до вихідних повернеться тепло (карта)

У середині тижня почнеться потепління.

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Згідно з даними Погода УНІАН, цьго тижня в Україні пройдуть дощі, з середни тижня почнеться потепління.

У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +30°, в інших регіонах до +18°...+25°.

Прогноз на 10 вересня / УНІАН

У вівторок, 11 вересня, в Україні очікуються опади. На сході до +29°.

Прогноз на 11 вересня / УНІАН

У середу, 12 вересня, практично без опадів. Найспекотніша погода буде на сході - до +29°. В інших регіонах до +26°.

Прогноз на 12 вересня / УНІАН

У четвер в Україні очікується сонячна погода. Вночі по країні +11°...+17°, вдень на сході до +31°.

Прогноз на 13 вересня / УНІАН

У п'ятницю місцями пройдуть дощі з грозами. На півдні до +31°, в інших регіонах до +27°.

Прогноз на 14 вересня / УНІАН

15 і 16 вересня в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході і сході - до +12°, на решті території +13°...+17°. Вдень температура по країні +23°...+27°. У неділю вночі на півночі до +10°, вдень в Україні від +21° до +27°.

Прогноз на 15 вересня / УНІАН

Прогноз на 16 вересня / УНІАН

Народний прогноз

10 вересня - преподобного Мойсея, Мусія. Починається дубовий листопад. Якщо ж листя ще міцно тримається, то зима буде люта. 11 вересня - Іоанна Хрестителя. Іван пісний - осені батько хрещений. Це період останніх гроз. На Іоанна Предтечі гримить грім - на довгу й теплу весну. На Івана Хрестителя потяглися журавлі на південь - до ранньої зими. Ранній відліт журавлів - до ранньої зими і весни.

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12 вересня - святих Олександра, Івана, Павла. Іван Пісний прийшов, літо красне забрав. Примічали: якщо журавлі на Київ полетіли - чекай ранньої зими. Якщо птахи 12 вересня кружляють високо і не хочуть відлітати, то осінь буде теплою, сухою і тривалою.

13 вересня - Положення пояса Пресвятої Богородиці. У народному календарі 13 вересня - Купріянів день або Журавлине віче. 14 вересня - преподобного Симеона Стовпника. Перша зустріч осені, проводи літа. З прийняттям християнства в Київській Русі в цей день починався новий рік. Це також був перший день осені. На Семен-день ясно - бабине літо тепле, прекрасне. Павутиння на Семенову осінь багато - осінь довга і ясна. На Семенів день вітер із півдня - буде зима тепла. Якщо гуси відлітають на Семена - чекай ранньої зими.

15 вересня - день Федота і Руфіни, а також Момонтія Вівчарника. Червоний захід - за прикметами, скоро вдарять перші морози. Дощ іде 15 вересня - осінь буде сухою. 16 вересня - день Василини і Домни. Яка погода буде в цей день, така і буде наступних два тижні.

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