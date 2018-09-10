У ПАР несподівано випав сніг (відео)

Замело природний заповідник.

У ПАР випав сніг / twitter.com/SnowReportSA

У Південно-Африканській Республіці 8 вересня несподівано випав сніг. Зокрема, замело природний заповідник, а з ним і тварин.

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Фотографіями і відео незвичайного видовища діляться користувачі соцмереж: замість зелених галявин тепер навколо білі дерева, і повз гуляють жирафи і слони, йдеться в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, у турецькій провінції Карс в кінці серпня випав сніг. Деякі дороги в популярних курортах щедро засипало снігом, їх довелося на кілька годин закрити.