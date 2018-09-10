Потужна злива затопила передмістя Афін (відео)
На дорогах через зливу утворився транспортний колапс.
Несподівана злива накрила передмістя Афін (Греція) всього через кілька тижнів після пожеж, викликаних спекою.
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Проливні дощі всього за кілька годин затопили всі головні вулиці міст у трьох прилеглих районах. На дорогах утворився транспортний колапс, йдеться в сюжеті ТСН.
А ось Афіни стихія оминула.
Раптова злива за кілька годин затопила вулиці передмістя Афін
Нагадаємо, у ніч на 6 вересня в Барселоні (Іспанія) пройшов сильний дощ, який перетворив вулиці міста на річки.
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