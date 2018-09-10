Погода на завтра: Україну продовжать заливати дощі (відеопрогноз)

Найтепліше буде на сході.

В Україні завтра дощі продовжаться / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 11 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на сході до +29°.

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На сході практично без опадів, температура до +29°. У південних регіонах пройдуть дощі з грозами. Температура до +24°.

На заході України також без опадів. Температура до +24°.

У північних областях місцями пройдуть доджі з грозами. Температура до +26°. У центрі також очікуються опади, температура до +24°.

За народним прогнозом, 11 вересня - Іоанна Хрестителя. Це період останніх гроз. На Іоанна Предтечі гримить грім - на довгу й теплу весну. На Івана Хрестителя потяглися журавлі на південь - до ранньої зими. Ранній відліт журавлів - до ранньої зими і весни.

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