Погода на завтра: Україну продовжать заливати дощі (відеопрогноз)
Найтепліше буде на сході.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 11 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на сході до +29°.
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, ближче до вихідних повернеться тепло (карта)
На сході практично без опадів, температура до +29°. У південних регіонах пройдуть дощі з грозами. Температура до +24°.
На заході України також без опадів. Температура до +24°.
У північних областях місцями пройдуть доджі з грозами. Температура до +26°. У центрі також очікуються опади, температура до +24°.
За народним прогнозом, 11 вересня - Іоанна Хрестителя. Це період останніх гроз. На Іоанна Предтечі гримить грім - на довгу й теплу весну. На Івана Хрестителя потяглися журавлі на південь - до ранньої зими. Ранній відліт журавлів - до ранньої зими і весни.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+20°... +13°
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Дніпро+23°... +13°
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Донецьк+25°... +10°
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Житомир+21°... +13°
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Запоріжжя+23°... +15°
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Івано-Франківськ+23°... +11°
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Київ+24°... +15°
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Кіровоград+21°... +14°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+23°... +13°
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Львів+22°... +13°
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Миколаїв+21°... +15°
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Одеса+20°... +13°
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Полтава+24°... +12°
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Рівне+23°... +10°
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Сімферополь+22°... +13°
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Суми+27°... +11°
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Тернопіль+23°... +11°
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Харків+26°... +12°
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Херсон+22°... +15°
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Хмельницький+21°... +12°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+24°... +13°
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