У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +23°

17:00, 10 вересня 2018
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Завтра опади у Києві триватимуть.

У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com
У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 вересня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +23°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 3,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:25, зайде о 19:24.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на сході до +29°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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