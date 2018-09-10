Буде сонячно та сухо: синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає

12-13 вересня, за словами синоптика, очікується прекрасна погода: повітря прогріється до 23-26 градусів.

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В середині цього тижня в більшості областей України повернеться суха і тепла погода

Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталка Діденко.

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Сьогодні і завтра погоду в Україні визначатиме циклон, який зазвичай приносить опади та посилення вітру. Через це температура повітря сьогодні і завтра буде в межах 17-23 градусів.

А ось протягом 12-13 вересня, за словами синоптика, очікується прекрасна погода: повітря прогріється до 23-26 градусів, буде сонячно, сухо і без опадів.

У Києві сьогодні і завтра очікується волога погода, втім у столиці України, як і в інших областях, в середу-четвер очікується потепління.

Як повідомляв УНІАН, завтра Україну продовжать заливати дощі.