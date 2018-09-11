В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями з грозами (карта)
Найтепліше буде на сході.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 11 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на сході до +29°.
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, ближче до вихідних повернеться тепло (карта)
На сході практично без опадів, температура до +29°. У південних регіонах пройдуть дощі з грозами. Температура до +24°.
На заході України також без опадів. Температура до +24°.
У північних областях місцями пройдуть дощі з грозами. Температура до +26°. У центрі також очікуються опади, температура до +24°.
За народним прогнозом, 11 вересня - Іоанна Хрестителя. Це період останніх гроз. На Іоанна Предтечі гримить грім - на довгу й теплу весну. На Івана Хрестителя потяглися журавлі на південь - до ранньої зими. Ранній відліт журавлів - до ранньої зими і весни.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +17°
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Донецьк+27°... +15°
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Житомир+24°... +13°
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Запоріжжя+26°... +17°
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Івано-Франківськ+27°... +11°
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Київ+24°... +14°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+25°... +17°
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Полтава+25°... +14°
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Рівне+28°... +13°
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Сімферополь+28°... +17°
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Суми+24°... +15°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+26°... +14°
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Херсон+28°... +18°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+24°... +17°
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Чернігів+26°... +16°
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Чернівці+26°... +14°