В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями з грозами (карта)

08:07, 11 вересня 2018
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Найтепліше буде на сході.

В Україні сьогодні очікуються дощі / Фото УНІАН
В Україні сьогодні очікуються дощі / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 11 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на сході до +29°.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, ближче до вихідних повернеться тепло (карта)

На сході практично без опадів, температура до +29°. У південних регіонах пройдуть дощі з грозами. Температура до +24°.

На заході України також без опадів. Температура до +24°.

У північних областях місцями пройдуть дощі з грозами. Температура до +26°. У центрі також очікуються опади, температура до +24°.

Прогноз на 11 вересня / УНІАН
Прогноз на 11 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 11 вересня - Іоанна Хрестителя. Це період останніх гроз. На Іоанна Предтечі гримить грім - на довгу й теплу весну. На Івана Хрестителя потяглися журавлі на південь - до ранньої зими. Ранній відліт журавлів - до ранньої зими і весни.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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