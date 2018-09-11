Сьогодні в Києві пройде дощ, температура вдень до +23°

08:30, 11 вересня 2018
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Ввечері у столиці до +18°.

У Києві очікується гроза / фото УНІАН
У Києві очікується гроза / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 вересня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +23°.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, ближче до вихідних повернеться тепло (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 3,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:25, зайде о 19:24.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на сході до +29°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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