Біля берегів Нової Зеландії стався потужний землетрус
Попередження про цунамі не оголошувалося.
10 вересня в акваторії архіпелагу Кермадек на півночі Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 6,7.
Кількість жертв землетрусу в Японії зросла до 42 осіб
Землетрус стався в 16:18 за місцевим часом. Гіпоцентр залягав на глибині 132 км від поверхні рівня моря, передає Сіньхуа з посиланням на Новозеландський інститут геології і ядерних досліджень.
Повідомлень про людські жертви або матеріальний збиток не надходило. Попередження про цунамі поки не оголошувалося.
Нагадаємо, 28 людей отримали травми в результаті землетрусу, який стався у провінції Юньнань на південному заході Китаю 8 вересня.
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