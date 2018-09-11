Біля берегів Нової Зеландії стався потужний землетрус

Попередження про цунамі не оголошувалося.

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10 вересня в акваторії архіпелагу Кермадек на півночі Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 6,7.

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Землетрус стався в 16:18 за місцевим часом. Гіпоцентр залягав на глибині 132 км від поверхні рівня моря, передає Сіньхуа з посиланням на Новозеландський інститут геології і ядерних досліджень.

Повідомлень про людські жертви або матеріальний збиток не надходило. Попередження про цунамі поки не оголошувалося.

Нагадаємо, 28 людей отримали травми в результаті землетрусу, який стався у провінції Юньнань на південному заході Китаю 8 вересня.