США готуються до удару урагану "Флоренс": мільйон людей евакуюють
"Флоренс" може виявитися найпотужнішим ураганом за десятиліття.
Ураган "Флоренс" насувається на Південну і Північну Кароліну (США). У районах, яким загрожує небезпека, оголошено надзвичайний стан, ведеться загальна евакуація в береговій зоні довжиною 187 миль.
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Є ймовірність, що "Флоренс" може виявитися найпотужнішим ураганом за десятиліття, повідомляє BBC.
Необхідно евакуювати близько мільйона людей, включаючи жителів, службовців і туристів, зараз ураган посилився до четвертої категорії з п'яти можливих. При такій силі вітру дерева будуть повалені, збірні будинки зруйновані, а у кам'яних будівель будуть пошкоджені вікна, двері і дахи.
"Флоренс" може стати найбільш руйнівним ураганом у цьому регіоні за останні 30 років. Очікується, що він може досягти п'ятої категорії.
Влада закликала населення підготуватися до можливих перебоїв в подачі електроенергії і запастися питною водою. У супермаркетах вишикувалися довгі черги - покупці змітають з полиць воду, батарейки і листи фанери, якими забивають вікна в будинках.
У Північній Кароліні введені обмеження на сільськогосподарські перевезення, щоб звільнити дороги для транспортування продуктів. А в штаті Вірджинія кораблі з бази Норфолк підготовлені до виходу у відкрите море, щоб, у разі необхідності, там перечекати шторм.
Нагадаємо, ураган "Лейн" призвів до повеней і зсувів в американському штаті Гаваї.
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