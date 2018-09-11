Злива затопила вулиці Запоріжжя (фото)

11:56, 11 вересня 2018
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Через негоду автомобілям довелося "перепливати" перехрестя проспекту Соборного і вулиці Лермонтова.

Злива затопила Запоріжжя / gazeta.zp.ua
Злива затопила Запоріжжя / gazeta.zp.ua

Учора, 10 вересня, у Запоріжжі пройшов сильний дощ, який перетворив вулиці міста на річки.

Через негоду автомобілям довелося "перепливати" перехрестя проспекту Соборного і вулиці Лермонтова. А людям, щоб вийти з маршруток, довелося стрибати прямо в калюжі, повідомляє www.061.ua.

Потоп в Запоріжжі / www.061.ua
Потоп в Запоріжжі / www.061.ua
Сильний дощ затопив вулиці міста / www.061.ua
Сильний дощ затопив вулиці міста / www.061.ua

Нагадаємо, несподівана злива накрила передмістя Афін (Греція) всього через кілька тижнів після пожеж, викликаних спекою.

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