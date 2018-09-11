На Київщині оголосили штормове попередження

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У Київській області оголосили штормове попередження / УНІАН

До кінця доби 11 вересня у Київській області очікуються грози та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 11 вересня по Київській області грози та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 11 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на сході до +29°.