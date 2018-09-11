На Київщині оголосили штормове попередження
Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
До кінця доби 11 вересня у Київській області очікуються грози та сильний вітер, оголошено штормове попередження.
Сьогодні в Києві пройде дощ, температура вдень до +23°
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 11 вересня по Київській області грози та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок, 11 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на сході до +29°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +14°
-
Дніпро+26°... +17°
-
Донецьк+27°... +15°
-
Житомир+24°... +13°
-
Запоріжжя+26°... +17°
-
Івано-Франківськ+27°... +11°
-
Київ+24°... +14°
-
Кіровоград+26°... +14°
-
Луганськ+28°... +13°
-
Луцьк+27°... +15°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+27°... +17°
-
Одеса+25°... +17°
-
Полтава+25°... +14°
-
Рівне+28°... +13°
-
Сімферополь+28°... +17°
-
Суми+24°... +15°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+26°... +14°
-
Херсон+28°... +18°
-
Хмельницький+25°... +13°
-
Черкаси+24°... +17°
-
Чернігів+26°... +16°
-
Чернівці+26°... +14°
Віргінія, США
+ 29 °
Невелика хмарність та легкий дощик
Погода Стерлінг
Відчувається як: +29 °
Вологість: 86 %
Тиск: 766 мм
Вітер: 4.3 м/с
Ймовірність опадів: 55 %
Схід: 06:48
Захід 19:21
Фаза місяця:
Стрічка новин