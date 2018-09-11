Синоптики розповіли, коли до України повернеться літнє тепло (відео)

Місцями температура підніметься до 30 градусів.

Вже завтра в Україні почне теплішати / kiev-live.com

Вже завтра, 12 вересня, в Україні почнеться потепління і повернеться сонячна погода.

Читайте також В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями з грозами (карта)

Вже завтра знову припече сонечко. Денна температура підніметься до 27 градусів, а в південних областях та на Закарпатті - до 30, йдеться в сюжеті ТСН.

Очікується, що наступні 10 днів будуть по-літньому теплими по всій Україні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні пройдуть дощі, з середини тижня почнеться потепління.