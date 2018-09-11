В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

15:24, 11 вересня 2018
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Пожежна небезпека утримається до 13 вересня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України утримається надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиалнням на Український гідрометцентр.

"11-13 вересня у східних, Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до кінця доби 11 вересня у Київській області очікуються грози та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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