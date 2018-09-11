В Україні завтра буде тепло і без опадів (відеопрогноз)

На сході до +28°.

Завтра в Україну повернеться тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 вересня в Україні практично без опадів, на сході до +28°.

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На сході без опадів, температура до +28°. У південних регіонах місцями можливі дощі. Температура до +25°.

На заході України без опадів. Температура до +25°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +25°. У центрі без опадів, температура до +25°.

За народним прогнозом, 12 вересня - святих Олександра, Івана, Павла. Примічали: якщо журавлі на Київ полетіли - чекай ранньої зими. Якщо птахи 12 вересня кружляють високо і не хочуть відлітати, то осінь буде теплою, сухою і тривалою. Теплий і ясний вечір 12 вересня віщує, за прикметами, добрий урожай у наступному році.

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