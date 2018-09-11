В Україні завтра буде тепло і без опадів (відеопрогноз)
На сході до +28°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 12 вересня в Україні практично без опадів, на сході до +28°.
На Київщині оголосили штормове попередження
На сході без опадів, температура до +28°. У південних регіонах місцями можливі дощі. Температура до +25°.
На заході України без опадів. Температура до +25°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +25°. У центрі без опадів, температура до +25°.
За народним прогнозом, 12 вересня - святих Олександра, Івана, Павла. Примічали: якщо журавлі на Київ полетіли - чекай ранньої зими. Якщо птахи 12 вересня кружляють високо і не хочуть відлітати, то осінь буде теплою, сухою і тривалою. Теплий і ясний вечір 12 вересня віщує, за прикметами, добрий урожай у наступному році.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +17°
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Донецьк+27°... +15°
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Житомир+24°... +13°
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Запоріжжя+26°... +17°
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Івано-Франківськ+27°... +11°
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Київ+24°... +14°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+25°... +17°
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Полтава+25°... +14°
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Рівне+28°... +13°
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Сімферополь+28°... +17°
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Суми+24°... +15°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+26°... +14°
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Херсон+28°... +18°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+24°... +17°
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Чернігів+26°... +16°
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Чернівці+26°... +14°