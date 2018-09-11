У Києві завтра без опадів, температура до +25°

Завтра у столиці трохи потепліє.

Завтра у Києві без опадів / sunny7.ua

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 12 вересня, у Києві без опадів, температура до +25°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +19°. Вітер мінливий, до 1,5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:26, а зайде о 19:21.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня в Україні практично без опадів, на сході до +28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.