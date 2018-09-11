В анексованому Криму стався землетрус

19:50, 11 вересня 2018
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Пік впливу землетрусу зачепив Анапу, Новоросійськ, Ялту і Керч.

Осередок землетрусу магнітудою 3,9 бала проходив в морі навпроти Коктебеля / фото facebook.com/aksenov.rk
Осередок землетрусу магнітудою 3,9 бала проходив в морі навпроти Коктебеля / фото facebook.com/aksenov.rk

В анексованому Криму стався землетрус.

Про це повідомляє znaj.ua.

Осередок землетрусу магнітудою 3,9 бала проходив в морі навпроти Коктебеля. Він був зафіксований порталами моніторингу землетрусів.

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Пік впливу землетрусу 9 вересня зачепив Анапу, Новоросійськ, Ялту і Керч, - відзначають сейсмологи.

Як повідомляв УНІАН, у мережі показали шокуючі фото "кримського Чорнобиля" з висоти пташиного польоту. На фото зафіксовано завод, що отруює все живе навколо на десятки кілометрів через аварію.

  

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