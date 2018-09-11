В анексованому Криму стався землетрус
Пік впливу землетрусу зачепив Анапу, Новоросійськ, Ялту і Керч.
В анексованому Криму стався землетрус.
Про це повідомляє znaj.ua.
Осередок землетрусу магнітудою 3,9 бала проходив в морі навпроти Коктебеля. Він був зафіксований порталами моніторингу землетрусів.
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Пік впливу землетрусу 9 вересня зачепив Анапу, Новоросійськ, Ялту і Керч, - відзначають сейсмологи.
Як повідомляв УНІАН, у мережі показали шокуючі фото "кримського Чорнобиля" з висоти пташиного польоту. На фото зафіксовано завод, що отруює все живе навколо на десятки кілометрів через аварію.
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