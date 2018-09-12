В Україні сьогодні без опадів, на сході до +28° (карта)

08:06, 12 вересня 2018
44
0

Сьогодні в Україні почнеться потепління.

Сьогодні в Україні без опадів / flickr.com Tony Morugin
Сьогодні в Україні без опадів / flickr.com Tony Morugin

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 вересня в Україні практично без опадів, на сході до +28°.

Синоптики розповіли, коли до України повернеться літнє тепло (відео)

На сході без опадів, температура до +28°. У південних регіонах місцями можливі дощі. Температура до +25°.

На заході України без опадів. Температура до +25°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +25°. У центрі без опадів, температура до +25°.

Прогноз на 12 вересня / УНІАН
Прогноз на 12 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 12 вересня - святих Олександра, Івана, Павла. Примічали: якщо журавлі на Київ полетіли - чекай ранньої зими. Якщо птахи 12 вересня кружляють високо і не хочуть відлітати, то осінь буде теплою, сухою і тривалою. Теплий і ясний вечір 12 вересня віщує, за прикметами, добрий урожай у наступному році.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра пройде дощ, температура до +24° У Києві завтра пройде дощ, температура до +24°
Завтра в Україні буде тепло і сонячно (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло і сонячно (відеопрогноз)
Зима у вересні: у Красноярському краї РФ випав сніг (відео) Зима у вересні: у Красноярському краї РФ випав сніг (відео)
На Маріанські острови налетів тайфун "Мангхут" На Маріанські острови налетів тайфун "Мангхут"
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
Індію сколихнув землетрус Індію сколихнув землетрус
В Україні сьогодні без опадів, на сході до +28° (карта) В Україні сьогодні без опадів, на сході до +28° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
86 %
758 мм
4.3 м/с
55 %
Стрічка новин