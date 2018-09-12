У Києві сьогодні буде сонячно, температура до +25°

08:30, 12 вересня 2018
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У столиці трохи потепліє.

Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com
Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 12 вересня, у Києві без опадів, температура до +25°.

На Київщині оголосили штормове попередження

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +19°. Вітер мінливий, до 1,5 м/сек.

Сонце в столиці зійшло у 06:26, а зайде о 19:21.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня в Україні практично без опадів, на сході до +28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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