Синоптики попереджають киян про туман

09:30, 12 вересня 2018
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Видимість становить 200-500 м.

Киян попереджають про тумна / Скріншот
Киян попереджають про тумна / Скріншот

Сьогодні, 12 вересня, у Києві очікується туман.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця ранку 12 вересня туман. Видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 12 вересня, у Києві без опадів, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +19°.

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