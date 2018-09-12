Індію сколихнув землетрус

10:37, 12 вересня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Індії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 12 вересня, в Індії стався землетрус магнітудою 5,3.

У Китаї в результаті землетрусу потерпіли 28 людей

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 7 км на північний схід від населеного пункту Сапатграм в штаті Ассам. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 10 вересня в акваторії архіпелагу Кермадек на півночі Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 6,7.

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