Пожежна небезпека сягає 5 класу.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Протягом 12-13 вересня у багатьох областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

"12-13 вересня у східних, Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 вересня в Україні практично без опадів, на сході до +28°.