На Маріанські острови налетів тайфун "Мангхут"
Найближчим часом "Мангхут" посилиться до супертайфуна.
Руйнівний тайфун "Мангхут" пройшов Маріанські острови, обійшлося без жертв.
Тайфун продовжує рухатися у Філіппінському морі на захід зі швидкістю 26 км/год, Швидкість вітру поблизу центру тропічного циклону перевищує 225 км/год.
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Очікується, що найближчим часом "Мангхут" посилиться до супертайфуну, 15 вересня буде проходити біля півночі Філіппін, а 16 вересня може накрити Гонконг, передає Stormnews з посиланням на Національну метеорологічну службу США на Гуамі.
На Північних Маріанських островах через тайфун повалено багато дерев, пошкоджено будинки, виникли серйозні проблеми з електропостачанням. Найбільше від стихії постраждав острів Рота.
Нагадаємо, ураган "Флоренс" насувається на Південну і Північну Кароліну (США). У районах, яким загрожує небезпека, оголошено надзвичайний стан, ведеться загальна евакуація в береговій зоні довжиною 187 миль.
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