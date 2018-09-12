На Маріанські острови налетів тайфун "Мангхут"

12:53, 12 вересня 2018
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Найближчим часом "Мангхут" посилиться до супертайфуна.

Наслідки тайфуну "Мангхут" / twitter.com/kuamnews
Наслідки тайфуну "Мангхут" / twitter.com/kuamnews

Руйнівний тайфун "Мангхут" пройшов Маріанські острови, обійшлося без жертв.

Тайфун продовжує рухатися у Філіппінському морі на захід зі швидкістю 26 км/год, Швидкість вітру поблизу центру тропічного циклону перевищує 225 км/год.

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Очікується, що найближчим часом "Мангхут" посилиться до супертайфуну, 15 вересня буде проходити біля півночі Філіппін, а 16 вересня може накрити Гонконг, передає Stormnews з посиланням на Національну метеорологічну службу США на Гуамі.

На Північних Маріанських островах через тайфун повалено багато дерев, пошкоджено будинки, виникли серйозні проблеми з електропостачанням. Найбільше від стихії постраждав острів Рота.

Нагадаємо, ураган "Флоренс" насувається на Південну і Північну Кароліну (США). У районах, яким загрожує небезпека, оголошено надзвичайний стан, ведеться загальна евакуація в береговій зоні довжиною 187 миль.

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