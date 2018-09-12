У Вінницькій області пронісся смерч (відео)
Смерч нічого не пошкодив.
У місті Ладижин місцевим жителям вдалося зняти на відео невеликий смерч, що пройшов під час дощу 11 вересня.
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Користувачі соцмереж діляться записами, на яких видно смерч. Очевидці спостерігали за ним з різних частин міста. Вихор утворився поряд з водосховищем електростанції, повідомляє www.0432.ua.
Відзначається, що повідомлень про пошкодження через негоду не надходило.
Нагадаємо, рідкісне явище - вогняний смерч - спостерігали в англійському графстві Дербішир. Це сталося під час гасіння пожежі на фабриці пластикових виробів.
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