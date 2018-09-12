У Чернівцях вдруге за рік зацвіли каштани

Для каштанів ніби настала друга весна.

У Чернівцях зацвіли каштани / molbuk.ua

У Чернівцях на вулицях Руській, Підкови, Залозецького та інших вдруге за рік зацвіли каштани. Пишні суцвіття біліють поруч із дозрілими плодами.

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Як пояснюють науковці, цвісти дерева восени спонукає аномальне тепло, повідомляє molbuk.ua.

"Цієї весни каштани зацвіли дуже рано, і в них був короткий період цвітіння. Через ураження каліфорнійською міллю на каштанах рано опало листя. Дерева заклали вже квіти на наступний рік, але через погодні умови вони зацвіли у вересні. До цього спричинилося тривале тепло, потім дощі, незначне похолодання і знову підвищилася температура. Для каштанів ніби настала друга весна", - розповіла фахівець Ботанічного саду ЧНУ Марія Виклюк.

Зазначається, що таке у Чернівцях трапилося не вперше. Повторно цвіли магнолії, акація, вишні, яблуні. Таке явище не позначиться негативно на інших деревах, які цвістимуть наступного року.

Нагадаємо, у селі Пологи в Запорізькій області вдруге за рік розквітнув бузок.