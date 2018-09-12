Небо над Фінляндією засяяло смарагдовим кольором: у мережі показали унікальні кадри (відео)
За прогнозами, з таким початком сезон місячних сяйв має видатися вкрай видовищним та насиченим.
Над полярним колом у Фінляндії засяяло смарагдове небо – північне сяйво.
Політ крізь північне сяйво: фотограф зафіксував небесні вогні з висоти 10 кілометрів (відео)
Як йдеться в сюжеті ТСН, вчені кажуть, таке трапляється вкрай рідко. Й запевняють, вдалося відзняти унікальні кадри. Та ще й насолодитися усіма відтінками зеленого: від ніжного м’ятного до насиченого малахітового. Утім, усе ж переважав смарагдовий.
За прогнозами, з таким початком сезон північних сяйв має видатися вкрай видовищним та насиченим.
Смарагдове небо над Фінляндією. Над полярним колом засвітилось північне сяйво
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