Небо над Фінляндією засяяло смарагдовим кольором: у мережі показали унікальні кадри (відео)

За прогнозами, з таким початком сезон місячних сяйв має видатися вкрай видовищним та насиченим.

У Фінляндії вдалося відзняти унікальні кадри / скріншот відео ТСН

Над полярним колом у Фінляндії засяяло смарагдове небо – північне сяйво.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, вчені кажуть, таке трапляється вкрай рідко. Й запевняють, вдалося відзняти унікальні кадри. Та ще й насолодитися усіма відтінками зеленого: від ніжного м’ятного до насиченого малахітового. Утім, усе ж переважав смарагдовий.

За прогнозами, з таким початком сезон північних сяйв має видатися вкрай видовищним та насиченим.