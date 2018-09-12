Небо над Фінляндією засяяло смарагдовим кольором: у мережі показали унікальні кадри (відео)

15:15, 12 вересня 2018
1249
0

За прогнозами, з таким початком сезон місячних сяйв має видатися вкрай видовищним та насиченим.

У Фінляндії вдалося відзняти унікальні кадри / скріншот відео ТСН
У Фінляндії вдалося відзняти унікальні кадри / скріншот відео ТСН

Над полярним колом у Фінляндії засяяло смарагдове небо – північне сяйво.

Політ крізь північне сяйво: фотограф зафіксував небесні вогні з висоти 10 кілометрів (відео)

Як йдеться в сюжеті ТСН, вчені кажуть, таке трапляється вкрай рідко. Й запевняють, вдалося відзняти унікальні кадри. Та ще й насолодитися усіма відтінками зеленого: від ніжного м’ятного до насиченого малахітового. Утім, усе ж переважав смарагдовий.

За прогнозами, з таким початком сезон північних сяйв має видатися вкрай видовищним та насиченим. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні буде тепло і сонячно (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло і сонячно (відеопрогноз)
У Чернівцях вдруге за рік зацвіли каштани У Чернівцях вдруге за рік зацвіли каштани
У Вінницькій області пронісся смерч (відео) У Вінницькій області пронісся смерч (відео)
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
Індію сколихнув землетрус Індію сколихнув землетрус
Синоптики попереджають киян про туман Синоптики попереджають киян про туман
У Києві завтра без опадів, температура до +25° У Києві завтра без опадів, температура до +25°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
86 %
758 мм
4.3 м/с
55 %
Стрічка новин