Зима у вересні: у Красноярському краї РФ випав сніг (відео)

Сніг пройшов у багатьох районах.

У Красноярському краї випав сніг / www.instagram.com/biysk_moy_gorod/

У Красноярському краї (РФ) 12 вересня випав сніг. Опади зафіксовані в Новоселівському, Балахтинському, Північно-Єнісейському районах.

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Співробітники дорожньої поліції закликають водіїв бути обережними за містом, особливо якщо на автомобілі встановлена літня гума, повідомляє "Красноярські новини".

Температура повітря в Красноярському краї зараз 6-8 градусів.

Нагадаємо, у Південно-Африканській Республіці 8 вересня несподівано випав сніг. Зокрема, замело природний заповідник, а з ним і тварин.