Завтра в Україні буде тепло і сонячно (відеопрогноз)
У більшості регіонів потепліє.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 вересня, в Україні практично без опадів, на півдні та сході до +28°.
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На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +28°.
На заході України без опадів. Температура до +28°.
У північних областях практично без опадів. Температура до +26°. У центрі без опадів, температура до +26°.
За народним прогнозом, 13 вересня - Положення пояса Пресвятої Богородиці. У народному календарі 13 вересня - Купріянів день або Журавлине віче. Журавлі в цей день збираються на болоті "домовленість тримати, яким шляхом-дорогою на теплі води летіти".
Прогноз погоди в Україні на четвер, 13 вересня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Дніпро+26°... +17°
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Донецьк+27°... +15°
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Житомир+24°... +13°
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Запоріжжя+26°... +17°
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Івано-Франківськ+27°... +11°
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Київ+24°... +14°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+25°... +17°
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Полтава+25°... +14°
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Сімферополь+28°... +17°
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