Завтра в Україні буде тепло і сонячно (відеопрогноз)

16:30, 12 вересня 2018
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У більшості регіонів потепліє.

Завтра в Україні майже без опадів / УНІАН
Завтра в Україні майже без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 вересня, в Україні практично без опадів, на півдні та сході до +28°.

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На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +28°.

На заході України без опадів. Температура до +28°.

У північних областях практично без опадів. Температура до +26°. У центрі без опадів, температура до +26°.

За народним прогнозом, 13 вересня - Положення пояса Пресвятої Богородиці. У народному календарі 13 вересня - Купріянів день або Журавлине віче. Журавлі в цей день збираються на болоті "домовленість тримати, яким шляхом-дорогою на теплі води летіти".

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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