У Києві завтра пройде дощ, температура до +24°
До столиці завтра повернуться опади.
Згідно з даними Погода УНІАН, 13 вересня в Києві пройде дощ, температура до +24°.
У Чернівцях вдруге за рік зацвіли каштани
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +19°. Вітер південний і південно-західний, до 3,7 м/с.
Сонце в столиці зійде у 06:28, а зайде о 19:19.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 вересня, в Україні практично без опадів, на півдні та сході до +28°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +14°
-
Дніпро+26°... +17°
-
Донецьк+27°... +15°
-
Житомир+24°... +13°
-
Запоріжжя+26°... +17°
-
Івано-Франківськ+27°... +11°
-
Київ+24°... +14°
-
Кіровоград+26°... +14°
-
Луганськ+28°... +13°
-
Луцьк+27°... +15°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+27°... +17°
-
Одеса+25°... +17°
-
Полтава+25°... +14°
-
Рівне+28°... +13°
-
Сімферополь+28°... +17°
-
Суми+24°... +15°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+26°... +14°
-
Херсон+28°... +18°
-
Хмельницький+25°... +13°
-
Черкаси+24°... +17°
-
Чернігів+26°... +16°
-
Чернівці+26°... +14°
Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 86 %
Тиск: 758 мм
Вітер: 4.3 м/с
Ймовірність опадів: 55 %
Схід: 06:48
Захід 19:21
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин