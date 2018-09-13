В Україні сьогодні буде тепло і майже без опадів (карта)

На півдні та сході до +28°.

В Україні сьогодні буде тепло / flickr.com Tony Morugin

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 вересня, в Україні практично без опадів, на півдні та сході до +28°.

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На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +28°.

На заході України без опадів. Температура до +28°.

У північних областях практично без опадів. Температура до +26°. У центрі без опадів, температура до +26°.

Прогноз на 13 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 13 вересня - Положення пояса Пресвятої Богородиці. У народному календарі 13 вересня - Купріянів день або Журавлине віче. Журавлі в цей день збираються на болоті "домовленість тримати, яким шляхом-дорогою на теплі води летіти".

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