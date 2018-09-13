В Україні сьогодні буде тепло і майже без опадів (карта)

08:09, 13 вересня 2018
75
0

На півдні та сході до +28°.

В Україні сьогодні буде тепло / flickr.com Tony Morugin
В Україні сьогодні буде тепло / flickr.com Tony Morugin

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 вересня, в Україні практично без опадів, на півдні та сході до +28°.

У Чернівцях вдруге за рік зацвіли каштани

На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +28°.

На заході України без опадів. Температура до +28°.

У північних областях практично без опадів. Температура до +26°. У центрі без опадів, температура до +26°.

Прогноз на 13 вересня / УНІАН
Прогноз на 13 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 13 вересня - Положення пояса Пресвятої Богородиці. У народному календарі 13 вересня - Купріянів день або Журавлине віче. Журавлі в цей день збираються на болоті "домовленість тримати, яким шляхом-дорогою на теплі води летіти".

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В окупованому Криму стався землетрус В окупованому Криму стався землетрус
Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус
У результаті повені в Індії постраждали 90 тисяч людей (фото) У результаті повені в Індії постраждали 90 тисяч людей (фото)
Велика стихія: астронавт зробив знімки урагану Флоренс з МКС Велика стихія: астронавт зробив знімки урагану Флоренс з МКС
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +24° У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +24°
В Україні сьогодні буде тепло і майже без опадів (карта) В Україні сьогодні буде тепло і майже без опадів (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Похмуро, дощі з грозами
Погода Стерлінг
94 %
765 мм
4.9 м/с
66 %
Стрічка новин