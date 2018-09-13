У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +24°

Ввечері у столиці до +19°.

У Києві сьогодні пройде дощ / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 вересня в Києві пройде дощ, температура до +24°.

Читайте також У Чернівцях вдруге за рік зацвіли каштани

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +19°. Вітер південний і південно-західний, до 3,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:28, а зайде о 19:19.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 вересня, в Україні практично без опадів, на півдні та сході до +28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.