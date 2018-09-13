Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

09:37, 13 вересня 2018
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Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Сьогодні, 13 вересня, у багатьох областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"13 вересня у східних, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівцях на вулицях Руській, Підкови, Залозецького та інших вдруге за рік зацвіли каштани. Пишні суцвіття біліють поруч із дозрілими плодами. 

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