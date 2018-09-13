Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.
Сьогодні, 13 вересня, у багатьох областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.
В Україні сьогодні буде тепло і майже без опадів (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"13 вересня у східних, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Чернівцях на вулицях Руській, Підкови, Залозецького та інших вдруге за рік зацвіли каштани. Пишні суцвіття біліють поруч із дозрілими плодами.
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