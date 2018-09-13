На східному узбережжі США триває масова евакуація через наближення урагану "Флоренс"

10:46, 13 вересня 2018
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Попередження про евакуацію отримали 1,7 мільйонів жителів Південної Кароліни і Вірджинії.

США готуються до удару урагану "Флоренс" / REUTERS
США готуються до удару урагану "Флоренс" / REUTERS

Жителі східного узбережжя США продовжують евакуювалися вглиб континенту, рятуючись від наближення урагану "Флоренс".

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Влада просить людей поквапитися, тому що в якийсь момент евакуаційні шляхи закриються, а рятувальники більше не зможуть прийти на допомогу, оскільки самі сховаються в укриття, повідомляє Euronews.

Ураган послабшав до другої категорії, але він як і раніше представляє смертельну небезпеку. Зараз "Флоренс" знаходиться в декількох сотнях кілометрів від узбережжя Південної Кароліни. У центру циклону швидкість вітру досягає 175 км/год.

Багато жителів узбережжя розраховують, що ураган пройде повз їхні будинки і тому відмовляються від евакуації і запасаються предметами першої необхідності, щоб мати можливість пережити удар стихії.

Попередження про евакуацію отримали 1,7 мільйонів жителів Південної Кароліни і Вірджинії. Загалом в зоні з високим рівнем небезпеки проживають 5 мільйонів осіб.

Нагадаємо, руйнівний тайфун "Мангхут" пройшов Маріанські острови, обійшлося без жертв.

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