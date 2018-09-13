Велика стихія: астронавт зробив знімки урагану Флоренс з МКС
Потужний шторм в Атлантичному океані, який завтра накриє узбережжя США, послабшав до другої категорії з п'яти можливих.
Влада США повною мірою готова нівелювати удар урагану Флоренс по південно-східних штатах.
Про це в "Твіттері" написав американський президент Дональд Трамп. Він закликали громадян країни безапеляційно слідувати вказівкам місцевої влади. "Йдіть з шляху урагану, не грайте з ним в ігри. Це величезний шторм, можливо, один з найбільших, які були", - написав він.
Між тим, Національний центр США з відстеження ураганів знизив рейтинг небезпеки Флоренс з 4-ї до 2-ї категорії, зазначивши, що швидкість вітру в зоні шторму трохи зменшилася, і в даний час в його епіцентрі вона становить до 50 м/с.
Очікується, що, незважаючи на це, ураган принесе на узбережжі сильний вітер, надзвичайно сильні опади, які викличуть підтоплення у деяких районах.
За станом на ранок 13 вересня близько 1,7 млн людей були евакуйовані з зони майбутнього катаклізму. Режим надзвичайного стану введено у чотирьох штатах - Вірджинії, Джорджії, Північній і Південній Кароліні.
Німецький астронавт Александер Герст зробив знімки з борту Міжнародної космічної станції, на яких видно як насувається стихія.
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