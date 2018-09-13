У Китаї евакуйовали 12 тисяч людей через наближення тайфуну "Бариджат"

11:50, 13 вересня 2018
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Тайфун принесе з собою сильні шторми.

Китай готується до удару тайфуну / REUTERS
Китай готується до удару тайфуну / REUTERS

Близько 12 тисяч жителів провінції Гуандун на півдні Китаю були евакуйовані через наближення тайфуну "Бариджат".

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Також через наближення стихії на більш ніж 200 будівельних майданчиках була припинена робота, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

З 12 вересня пасажирським суднам наказали припинити надавати послуги в протоці Цюнчжоу, між провінціями Хайнань і Гуандун. Понад 36 тисяч риболовецьких суден, понад 11 тисяч рибалок, та понад 32 тисячі працівників морських операцій були відкликані назад у порт.

Очікується, що тайфун "Бариджат" вийде на сушу в прибережних районах Гуандуна 13 вересня і принесе з собою сильні шторми.

Нагадаємо, жителі східного узбережжя США продовжують евакуювалися вглиб континенту, рятуючись від наближення урагану "Флоренс".

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