У Китаї евакуйовали 12 тисяч людей через наближення тайфуну "Бариджат"

Тайфун принесе з собою сильні шторми.

Китай готується до удару тайфуну / REUTERS

Близько 12 тисяч жителів провінції Гуандун на півдні Китаю були евакуйовані через наближення тайфуну "Бариджат".

Читайте також На Маріанські острови налетів тайфун "Мангхут"

Також через наближення стихії на більш ніж 200 будівельних майданчиках була припинена робота, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

З 12 вересня пасажирським суднам наказали припинити надавати послуги в протоці Цюнчжоу, між провінціями Хайнань і Гуандун. Понад 36 тисяч риболовецьких суден, понад 11 тисяч рибалок, та понад 32 тисячі працівників морських операцій були відкликані назад у порт.

Очікується, що тайфун "Бариджат" вийде на сушу в прибережних районах Гуандуна 13 вересня і принесе з собою сильні шторми.

Нагадаємо, жителі східного узбережжя США продовжують евакуювалися вглиб континенту, рятуючись від наближення урагану "Флоренс".