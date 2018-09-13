У результаті повені в Індії постраждали 90 тисяч людей (фото)

12:57, 13 вересня 2018
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Майже 14 тисяч осіб були евакуйовані.

Наслідки повені в Індії / twitter.com/DM_Bhadrak
Наслідки повені в Індії / twitter.com/DM_Bhadrak

В індійському штаті Одіша з 5 вересня пройшли сильні дощі, які призвели до повеней, у результаті постраждали близько 90 тисяч осіб.

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6 і 7 вересня місцями випало понад 100 мм опадів. Через сильний дощ до небезпечних відміток підвищився рівень води в річці Бхадрак, повідомляє Floodlist.

Через негоду евакуювали майже 14 тисяч осіб, про загиблих не повідомляється.

Нагадаємо, понад 1400 осіб загинули в результаті повеней за час сезону дощів в Індії. Найбільше постраждав штат Керала - там загинули 488 осіб.

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