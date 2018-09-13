Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус

14:26, 13 вересня 2018
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Землетрус стався поряд з островом Північний.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У четвер, 13 вересня, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 4,8.

У Китаї в результаті землетрусу потерпіли 28 людей

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на схід від Північного острова Нової Зеландії. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 6,7 в Японії загинули дві людини, постраждали 125, 39 осіб числяться зниклими безвісти.

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