Землетрус стався поряд з островом Північний.

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У четвер, 13 вересня, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 4,8.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на схід від Північного острова Нової Зеландії. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 6,7 в Японії загинули дві людини, постраждали 125, 39 осіб числяться зниклими безвісти.