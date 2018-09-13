Синоптик розповіла, коли в Україні почнеться зниження температури повітря

15:27, 13 вересня 2018
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А от завтра до України прийде майже літнє тепло з Південної Європи.

У Києві завтра буде тепло та без істотних опадів \ УНІАН
У Києві завтра буде тепло та без істотних опадів \ УНІАН

Завтра практично літнє тепло з Південної Європи досягне України.

У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +24°

Про це на своїй сторінці у соцмережі написала синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що сильна спека малоймовірна. "Проте +27+29 градусів у нас буде - переважно в східних областях та на півдні України", - написала вона.

На решті території також пануватиме комфортна тепла погода,+23+26 градусів.

За її прогнозом, у п'ятницю буде сонячна погода з переважно сухою повітряною масою. "І лише на крайньому заході та місцями вздовж північних кордонів буде хмарно та періодичні дощі", - прогнозує синоптик.

Також вона порадила не забувати про нічні та ранкові тумани.

"У Києві завтра буде тепло та без істотних опадів, хіба що можуть іноді набігати хмари. Температура повітря найближчої ночі +16 градусів, завтра вдень +24, +25 градусів", - зазначила Діденко.

"Поступове зниження температури повітря почнеться з 15 вересня, із західних областей", - підсумувала синоптик.

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