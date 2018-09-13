Гавайські острови постраждали від тропічного шторму "Олівія"
Найближчим часом "Олівія" ослабне і стане тропічною депресією.
Тропічний шторм "Олівія" приніс на Гавайські острови (США) сильні дощі та вітер.
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Через розгул стихії відключалася електроенергія, на острові Мауї евакуювали жителів кількох будинків, повідомляє Fox News.
Очікується, що дощі на островах триватимуть протягом всього 13 вересня. Найближчим часом "Олівія" ослабне і стане тропічною депресією.
Нагадаємо, жителі східного узбережжя США продовжують евакуювалися вглиб континенту, рятуючись від наближення урагану "Флоренс".
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